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В МИД Украины оценили вероятность эвакуации Зеленского

Ян Брацкий
04:21 23.02.2022
Ранее разведка ДНР сообщила о подготовке украинскими властями эвакуации офиса Владимира Зеленского во Львов.
В МИД Украины оценили вероятность эвакуации Зеленского
© Фото: Stefanie Loos, dpa, Global Look Press
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналиста телеканала Fox о возможности эвакуации Владимира Зеленского, заявил, что тот не оставит свой народ.

«Президент всегда будет с народом Украины. Президент Украины убежден, что, если мы сохраним единство, то в конце концов победим», - заявил Кулеба в интервью телеканалу.

Ранее Соединенные Штаты призвали президента Украины Владимира Зеленского отправиться во Львов ради его безопасности. Несколькими днями ранее Народная милиция ДНР со ссылкой на данные разведки сообщила о том, что украинские власти готовят эвакуацию офиса президента и ряд других правительственных учреждений во Львов.

В понедельник, 21 февраля, после заседания Совбеза РФ президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он также заключил договоры о дружбе и взаимопомощи с главами ДНР и ЛНР.

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