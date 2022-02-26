Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

В ходе беседы главы государств обсудили, в том числе, спецоперацию ВС РФ на Украине.

«Обсуждено... развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган предложили организовать переговоры с российской стороной по поводу ситуации на Украине.

В четверг, 24 февраля, Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести действующего украинского руководства.