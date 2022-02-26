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Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Роман Захаров
23:28 26.02.2022
В Кремле раскрыли детали беседы лидеров дух стран.
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

В ходе беседы главы государств обсудили, в том числе, спецоперацию ВС РФ на Украине.

«Обсуждено... развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган предложили организовать переговоры с российской стороной по поводу ситуации на Украине.

В четверг, 24 февраля, Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести действующего украинского руководства.

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