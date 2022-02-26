СМИ: США запросили созыв заседания СБ ООН по Украине

Соединенные Штаты Америки запросили созыв заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за ситуации, сложившейся на Украине, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Запрос направлен на воскресенье, 27 февраля»,- рассказал собеседник агентства.

Следует отметить, что в соответствии с процедурой после получения запроса председатель Совета Безопасности назначает заседание.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, Владимир Путин во время телеобращения заявил о начале спецоперации по защите народных республик Донбасса. Президент РФ призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Позднее в Минобороны РФ обратили внимание, что Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят удары по городам Украины.

Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по Украине, в котором содержался призыв к немедленному прекращению всех боевых действий на ее территории. За резолюцию, авторами которой стали США и Албания, проголосовали 11 стран-членов Совбеза, три воздержались.