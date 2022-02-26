Облили краской и выбили стекла: на посольство РФ в Польше напали вандалы

Посольство России в Польше подверглось нападению вандалов. Злоумышленники обстреляли здание диппредставительства со стороны тыльных ворот из рогатки металлическими шариками, а также облили стены краской. Пресс-атташе посольства РФ в Польше Владимир Александров прокомментировал «Звезде» случившееся.

«В адрес посольства России в Польше по телефону, по электронной и обычной почте поступают угрозы. Сегодня в 05:30 утра группа хулиганствующих элементов облила краской таблицу с надписью "посольство" на воротах со стороны главного входа. Со стороны тыльных ворот из рогатки металлическими шариками было обстреляно здание диппредставительства. В результате чего были выбиты стекла в трех окнах жилых помещений», - рассказал Александров.

По словам пресс-атташе, на данный момент полиция задержала нарушителей. Александров подчеркнул, что примерно в то же время через забор неизвестные забросали пакетами с краской стены учебных классов школы при посольстве РФ.

«Виновники случившегося не обнаружены. Посольство направит ноту протеста в МИД Польши в связи с этим инцидентом», - подчеркнул пресс-атташе.

Ранее пресс-секретарь кабмина Польши Петр Мюллер заявил, что для российских авиакомпаний запрет на полеты в польском воздушном пространстве начнет действовать с полуночи 26 февраля.

В качестве причины страна называет военную спецоперацию России по защите Донбасса. О ней Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

На фоне признание РФ независимости ДНР и ЛНР власти Евросоюза ввели санкции против 60 ведущих промышленных компаний России. Финансовые и технологические ограничения коснулись предприятий военно-промышленного комплекса, энергетического, финансового и авиастроительного секторов РФ.