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Болгария закрыла свое небо для российских авиакомпаний

Ян Брацкий
01:09 26.02.2022
Запрет на использование воздушного пространства вступил в силу с 00:00 26 февраля 2022-го года.
Болгария закрыла свое небо для российских авиакомпаний
© Фото: Pexels
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Болгария закрыла свое воздушное пространство для полетов российских авиакомпаний, включая пространство над территориальными водами. С таким заявлением выступили в пресс-службе Министерства транспорта.

«Все воздушные суда с лицензией, выданной Российской Федерацией, не могут входить в суверенное воздушное пространство Республики Болгарии, включая воздушное пространство над территориальными водами», - говорится в сообщении ведомства на его официальном сайте.

Раннее аналогичные санкции ввели власти Великобритании, распространив запрет на полеты и для частных самолетов. В ответ на эти шаги официального Лондона, Москва ограничила использование своего воздушного пространства Великобританией, включая транзитные полеты. Уточняется, что ограничение начало действовать с 11:00 мск 25 февраля.

Мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией, пояснили в Росавиации. Там отметили, что она является ответом на недружественные шаги со стороны властей Соединенного Королевства.

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