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Контроль радиации и патруль: как российские и украинские военнослужащие защищают Чернобыльскую АЭС

Роман Закурдаев
17:46 26.02.2022
Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме, а персонал станции продолжает обслуживание объектов в штатном режиме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев рассказал о том, как в настоящий момент обеспечивается безопасность Чернобыльской АЭС, территорию которой под контроль ранее взяли подразделения Воздушно-десантных войск России.

На ежедневный радиационный контроль российские военные и украинские специалисты теперь выходят вместе. Приборы измерения разные, но цель одна - безопасность атомной станции.

«С военными нашли общий язык в этом плане, всей информацией делимся. На все вопросы отвечаем», - рассказал старший смены цеха радиационной безопасности Анатолий Сидоренко.

Бронетранспортер в зоне отчуждения патрулирует объекты ЧАЭС. Повсюду посты охраны. В первый же день специальной военной операции на Украине российские спецподразделения установили контроль над станцией.

Трагически известный на весь мир четвертый энергоблок - одно из самых опасных мест на станции. В апреле 1986 здесь произошла авария, был разрушен реактор энергоблока. В настоящий момент он скрыт саркофагом. Тут рекомендуют ходить только по асфальту, так как на земле могут оставаться радиационные вещества.

Хотя станцию полностью остановили еще в 2000-м году и сюда даже туристов до последнего времени привозили на экскурсии, в современных условиях конфликта на Украине, ядерные реакторы ЧАЭС - объекты повышенной опасности для всей Европы.

Обстановка на ЧАЭС контролируемая. Охрана объектов осуществляется совместно с национальной гвардией Украины. Гражданский персонал станции работает в штатном режиме.

Рядом со знаменитым саркофагом - первый, второй и третий энергоблоки бывшей атомной станции. На этой гигантской площади внешне они выглядят абсолютно безжизненными.

Вместе с гражданскими специалистами добровольно решили остаться на станции и бойцы национальной гвардии Украины. Они без единого выстрела сложили оружие и помогают российским военным осуществлять наблюдение за объектами.

На Чернобыльской АЭС российские военные следят не только за безопасностью станции, но и всего личного состава. На каждом объекте станции есть специальные установки измеряющие уровень радиационного загрязнения.

Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих по обороне станции - это гарантия того, что нацформирования или другие террористические организации не будут иметь возможность воспользоваться обстановкой для организации ядерной провокации.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов

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