Песков рассказал об использовании украинскими националистами «бандер-мобилей»

Во время приостановки продвижения группировки ВС РФ на Украине, которую российский президент Владимир Путин объявил вчера на фоне ожидавшихся переговоров с Киевом, украинские националисты продолжали боевые действия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства, по принципам "джихад-мобилей". Только там их сейчас называют "бандер-мобили"», - сказал представитель Кремля.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Позднее в Минобороны РФ обратили внимание, что Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят удары по городам Украины. По информации МО РФ, на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.