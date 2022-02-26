Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Киеве расширили время действия комендантского часа

Виктория Ивашечкина
15:04 26.02.2022
По словам мэра столицы Украины, такую меру ввели для «эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей».
В Киеве расширили время действия комендантского часа
© Фото: ultimodesigner, Pixabay
Читайте нас на:

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что комендантский час в столице Украины будет действовать с 17:00 до 08:00. При этом всех гражданских, которые будут на улице в это время, будут считать диверсантами.

«Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00», - уточнил мэр Киева в своем Telegram-канале

Кличко уточнил, что такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.

Двумя днями ранее Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины вводится комендантский час. Как утверждалось, он будет действовать с 11 ночи до 8 утра по московскому времени. 

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим. Также было отмечено, что спецоперация проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.

Утром 26 февраля в Киеве заявили, что Россия и Украина в настоящее время проводят консультации о времени и месте переговоров. Накануне Владимир Зеленский заявлял, что готов обсуждать нейтральный статус Украины. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров назвал его слова ложью.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:59 В стране и мире
ФСБ РФ сообщила о падении трех украинских мин в Ростовской области
13:47 В стране и мире
Володин рассказал, где на самом деле находится Зеленский
13:20 В стране и мире
Видео
Источник в МО РФ: ракета украинского ЗРК «Бук» ночью задела угол жилого дома в Киеве
11:48 В стране и мире
Украинские националисты нанесли удар «Градами» по жилым кварталам города Старобельск
07:40 В стране и мире
Facebook запретила рекламу и монетизацию российских государственных СМИ
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.