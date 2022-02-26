В Киеве расширили время действия комендантского часа

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что комендантский час в столице Украины будет действовать с 17:00 до 08:00. При этом всех гражданских, которые будут на улице в это время, будут считать диверсантами.

«Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00», - уточнил мэр Киева в своем Telegram-канале.

Кличко уточнил, что такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.

Двумя днями ранее Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины вводится комендантский час. Как утверждалось, он будет действовать с 11 ночи до 8 утра по московскому времени.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим. Также было отмечено, что спецоперация проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.

Утром 26 февраля в Киеве заявили, что Россия и Украина в настоящее время проводят консультации о времени и месте переговоров. Накануне Владимир Зеленский заявлял, что готов обсуждать нейтральный статус Украины. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров назвал его слова ложью.