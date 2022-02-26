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В Минобороны РФ заявили о возрастании числа «истеричных фейков» о российской спецоперации

15:05 26.02.2022
В оборонном ведомстве призвали все редакции СМИ быть бдительными и не становиться слепыми жертвами информационного давления на Россию.
В Минобороны РФ заявили о возрастании числа «истеричных фейков» о российской спецоперации
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Министерство обороны РФ призвало не распространять недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине. Кроме того, в российском оборонном ведомстве заявили, что будут регулярно сообщать исключительно достоверную информацию.

«Призываем все редакции СМИ быть бдительными и не становиться слепыми жертвами западных кураторов информационного давления на нашу страну. Минобороны России продолжит регулярно доводить только достоверную информацию о ходе проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции», - приводит РИА Новости сообщение министерства.

Кроме того, в МО РФ добавили, что по мере того, как задачи, стоящие перед российскими военными, успешно выполняются, увеличивается количество «истеричных фейков и откровенной дезинформации», которую распространяют «диванные войска Украины» в Сети.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Позднее в российском МО обратили внимание, что Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят ударов по городам Украины. Высокоточными средствами идет выведение из строя военной инфраструктуры, а гражданскому населению Украины ничего не угрожает, отметили в министерстве.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов

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