В офисе Зеленского оценили перспективы переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский принял предложение российского лидера Владимира Путина о переговорах. С таким заявлением выступил пресс-секретарь украинского главы Сергей Никифоров.

«Мы согласились на предложение президента России. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени переговорного процесса», - написал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.

С его слов, чем раньше начнется переговорный процесс, тем больше шансов на его успешное завершение и восстановление нормальной жизни.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, согласившись на переговоры с Украиной, уже сформировала делегацию из представителей Минобороны, МИД и Администрации президента. По словам Пескова, вся информация была доведена до украинской стороны.

Президент РФ Владимир Путин утром в четверг, 24 февраля, в телеобращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства заявил, что решительных и незамедлительных действий от Москвы требуют обстоятельства. Президент напомнил, что народные республики Донбасса обратились к РФ за помощью.