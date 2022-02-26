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Источник в МО РФ: ракета украинского ЗРК «Бук» ночью задела угол жилого дома в Киеве

Иван Линдеманн
13:20 26.02.2022
В российском ведомстве предположили, что в ходе отражения обстрела в системе наведения украинской ракеты произошел отказ.
© Видео: odecologn, SergUA63, Twitter © Фото: Dmitry_tima, Twitter
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Прошедшей ночью ракета украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» задела угол жилого дома в Киеве. Об этом сообщил источник в министерстве обороны России.

«Распространяемая в социальных сетях информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности. Характер повреждений дома свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты», - отметили в ведомстве.

Уточняется, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1» и ракета задела угол жилого дома.

Также собеседник сообщил, что три пусковых установки «Бук-М1» ПВО ВСУ были переброшены в Киев накануне. Их цель - прикрытие столичного аэропорта Жуляны.

В Минобороны России предположили, что ракета украинского ЗРК, скорее всего, отказала из-за отсутствия необходимого регламентного обслуживания и объективного старения техники. Отмечается, что она стоит на вооружении ВСУ с советских времен.

Ранее в ДНР сообщили, что на юге Донецкой области два населенных пункта перешли под контроль подразделений республики.

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