Источник в МО РФ: ракета украинского ЗРК «Бук» ночью задела угол жилого дома в Киеве

Прошедшей ночью ракета украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» задела угол жилого дома в Киеве. Об этом сообщил источник в министерстве обороны России.

«Распространяемая в социальных сетях информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности. Характер повреждений дома свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты», - отметили в ведомстве.

Уточняется, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1» и ракета задела угол жилого дома.

Также собеседник сообщил, что три пусковых установки «Бук-М1» ПВО ВСУ были переброшены в Киев накануне. Их цель - прикрытие столичного аэропорта Жуляны.

В Минобороны России предположили, что ракета украинского ЗРК, скорее всего, отказала из-за отсутствия необходимого регламентного обслуживания и объективного старения техники. Отмечается, что она стоит на вооружении ВСУ с советских времен.

Ранее в ДНР сообщили, что на юге Донецкой области два населенных пункта перешли под контроль подразделений республики.