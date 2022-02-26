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Обеспечили едой и водой: новые кадры со сложившими оружие на острове Змеиный украинскими военными

Иван Линдеманн
12:41 26.02.2022
Ранее украинские СМИ писали, что 82 военных с острова Змеиный погибли в бою. Позднее выяснилось, что эти военнослужащие сдались России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало новое видео с украинскими военными, которые сложили оружие и прибыли в Крым.

«Сегодня в Севастополь спасательным буксиром Черноморского флота «Шахтер» доставлена группа из 82 украинских военнослужащих, которые отказались от сопротивления и добровольно сложили оружие на острове Змеиный», - говорится в сообщении ведомства.

В МО РФ рассказали, что моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских военнослужащих. Всех их обеспечили индивидуальными рационами питания и бутилированной водой.

«После прохождения кратковременных юридических процедур военнослужащие ВСУ будут отправлены домой к своим семьям», - отметили в ведомстве.

Ранее украинские СМИ писали, что 82 военных с острова Змеиный погибли в бою. Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посмертно представил их к награде. Позднее выяснилось, что эти военнослужащие сдались России.

На этой неделе министр обороны РФ дал указание с уважением относиться ко всем тем, кто решит сложить оружие.

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