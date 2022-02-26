Макрон призвал готовиться к длительному украинскому кризису

Украинский кризис продлится долго. Так считает президент Франции Эммануэль Макрон.

«Этот кризис будет продолжаться, эта война будет продолжаться, и все это будет иметь долгосрочные последствия», - заявил он на ежегодной французской сельскохозяйственной выставке на западе Парижа.

Французский лидер призвал граждан страны готовиться к последствиям кризиса.

Также телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что сегодня Макрон созывает заседание Совета обороны и безопасности страны по ситуации на Украине. Оно пройдет в 19 часов по московскому времени.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Владимир Путин объяснил, что Москве не оставили выбора. Сразу после этого страны Запада друг за другом начали вводить против РФ санкции.

Сегодня официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на юге Донецкой области два населенных пункта перешли под контроль подразделений республики.