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Росавиация прокомментировала санкции против «Аэрофлота»

Иван Линдеманн
07:13 25.02.2022
В ведомстве подчеркнули, что запрет «Аэрофлоту» на полеты в Великобританию нарушает положение договора между странами.
Росавиация прокомментировала санкции против «Аэрофлота»
© Фото: Viktor Borzyh, RussianLook, globallookpress
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Россия направила авиавластям Великобритании уведомление о необходимости соблюдения соглашения о воздушном сообщении. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что запрет «Аэрофлоту» на полеты в эту страну нарушает положение договора между странами.

«Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний», - сказано в сообщении Росавиации.

Также в ведомстве напомнили, что британские авиакомпании в пятницу, 25 февраля, планируют выполнить более 70 транзитных рейсов в воздушном пространстве России.

О масштабных санкциях против России премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил накануне.  Среди ограничений - запрет полетов «Аэрофлота» в королевство и заморозка всех активов компании-перевозчика. Кроме того, Великобритания запрещает любой экспорт в РФ двойных технологий, то есть тех, которые используются в гражданских и военных целях.

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