Хакеры из Anonymous признали ответственность за атаку на сайт RT и ресурсы правительства РФ
Группа хакеров Anonymous объявила России кибервойну и взяла на себя ответственность за атаку на сайт российского телеканала RT.
«Коллектив Anonymous находится в состоянии кибервойны против российского правительства», - говорится в заявлении сообщества в Twitter.
Помимо сайта RT, группировка также взяла на себя ответственность за атаки на интернет-провайдеры и правительственные сайты.
Телеканал ранее сообщал, что его сайты с вечера четверга подверглись DDoS-атакам. Некоторое сайт RT был недоступен, однако в настоящее время работает.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации.