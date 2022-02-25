Макрон признался, что звонил Путину по просьбе Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского.
«У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться», - приводит РИА Новости заявление Макрона.
Президент Франции подтвердил свое намерение и дальше работать над полным прекращением боевых действий.
Президенты России и Франции провели телефонный разговор по инициативе официального Парижа. Путин дал Макрону исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции. Лидеры двух стран условились оставаться в контакте.