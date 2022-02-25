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Макрон признался, что звонил Путину по просьбе Зеленского

Ян Брацкий
05:50 25.02.2022
Французский лидер попросил прекратить боевые действия и передал просьбу Владимира Зеленского о телефонном разговоре с Кремлем.
Макрон признался, что звонил Путину по просьбе Зеленского
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского.

«У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться», - приводит РИА Новости заявление Макрона.

Президент Франции подтвердил свое намерение и дальше работать над полным прекращением боевых действий.

Президенты России и Франции провели телефонный разговор по инициативе официального Парижа. Путин дал Макрону исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции. Лидеры двух стран условились оставаться в контакте.

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