В стране и мире Макрон признался, что звонил Путину по просьбе Зеленского Ян Брацкий Французский лидер попросил прекратить боевые действия и передал просьбу Владимира Зеленского о телефонном разговоре с Кремлем. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. «У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться», - приводит РИА Новости заявление Макрона. Президент Франции подтвердил свое намерение и дальше работать над полным прекращением боевых действий. Президенты России и Франции провели телефонный разговор по инициативе официального Парижа. Путин дал Макрону исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции. Лидеры двух стран условились оставаться в контакте. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика