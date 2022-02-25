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В Сбере и ВТБ рассказали, как санкции США повлияют на клиентов банков

Ян Брацкий
05:14 25.02.2022
В кредитных учреждения отметили, что все средства клиентов доступны без ограничений в офисах, банкоматах и мобильных приложениях.
В Сбере и ВТБ рассказали, как санкции США повлияют на клиентов банков
© Фото: Pixabay
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Сбербанк продолжает работать в обычном режиме. Клиентам банка доступны их средства в любой момент и в полном объеме. Об этом заявили в пресс-службе Сбера после сообщений о новой порции санкций США.

«Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений», - заявили «Звезде» в Сбере.

В банке отметили, что очень внимательно изучают новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Заявление в схожей тональности сделали в ВТБ отметив, что санкции для банка - реальность последних лет.

«У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов. Санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе - номинированных в долларах США и евро», - добавили в пресс-службе ВТБ, отметив политический и немотивированный характер новых ограничений.

В офисе ВТБ уточнили, что клиенты банка по-прежнему могут пользоваться своими средствами в полном объеме. Все карты банка, в том числе иностранных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать на всей территории России. Ограничения коснутся использования карт ВТБ за границей, поэтому в банке рекомендовали своим клиентам перед поездкой за рубеж снять наличные.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что новая порция антироссийских санкций Соединенных Штатов коснется крупнейшего банка РФ. Глава США уточнил, что он будет отрезан от американской финансовой системы. Президент США добавил, что Вашингтон заблокирует четыре крупнейшие денежно-кредитные организации России, включая ВТБ. Также отмечается, что Штаты вводят санкции против Сбербанка, Газпромбанка, против банка «Открытие», Новикомбанка и Совкомбанка.

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