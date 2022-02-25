Шеф-повар раскрыла секрет «идеального» картофельного пюре

Картофельное пюре - блюдо, которое любят как в России, так и во всем мире. Его популярность объясняется простотой приготовления и невысокой стоимостью необходимых продуктов. Как, однако, утверждает британский шеф-повар Поппи О’Тул, если следовать некоторым элементарным правилам во время процесса готовки, то пюре можно будет довести до «идеального» состояния.

Так, О’Тул, которая прошла обучение в «Мишлен», говорит, что первый шаг для этого - нарезать картофель ровными кружками, а не класть его в кастрюлю целиком. Благодаря этому сократится время приготовления, сказано в материале The Sun.

Второй совет от шеф-повара заключается в том, что картофель нужно класть в холодную, а не в кипящую воду, при этом следует добавлять достаточное количество соли.

Еще один секрет: в пюре необходимо добавлять сливки или молоко, что придаст блюду бархатистую текстуру. Но перед добавлением сливки нужно будет разогреть, поскольку это поспособствуют лучшему смешиванию с продуктом.

В заключение О’Тул рассказала, что прежде чем протирать картофель через сито, в него нужно добавить сливочное масло.

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