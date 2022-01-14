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Врач раскрыла секрет идеальных пельменей

Ян Брацкий
02:35 14.01.2022
По мнению диетолога, лучшие пельмени получаются на собственной кухне, где хозяйка контролирует состав муки и начинки.
Врач раскрыла секрет идеальных пельменей
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Любимые россиянами пельмени могут принести пользу или вред. Все зависит от того, кто и как их готовил, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. С ее слов, промышленный продукт часто «грешит» излишками жира. Это делает его вкуснее и более вредным для здоровья. Покупая магазинные пельмени, врач советует обращать внимание на состав начинки.

«Лучше выбирать пельмени, которые содержат нежирные сорта мяса, например, белое мясо птицы или говядину», - посоветовала диетолог в интервью радио Sputnik.

Еще один аспект, о котором производители пельменей предпочитают умалчивать - количество специй. Повышенное содержание соли и перца в начинке провоцирует переедание, отметила специалист по питанию.

«На предприятиях в пельмени часто добавляют много специй и соли, что повышает вкусовую привлекательность продукта, и есть риск того, что человек переест, съест больше пельменей, чем ему нужно», - добавила эксперт.

Чтобы порадовать себя и близких без ущерба для здоровья, проще приготовить пельмени самостоятельно, считает Круглова. На собственной кухне хозяйка может контролировать и состав фарша и количество жира со специями. Кроме того, часть муки можно заменить на цельнозерновую, которая предпочтительней муки первого сорта в покупном продукте.

Но даже домашние пельмени показаны не всем, напомнила эксперт. При обострении воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, гастритах и язвах от пельменей нужно отказаться вовсе. Также существенно ограничить употребление животного белка необходимо пациентам с подагрой.

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