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Власти США уклонились от ответа на вопрос о возможном спасении Зеленского

Ян Брацкий
02:59 25.02.2022
Ранее США заявили о готовности принимать беженцев из Украины, но понадеялись, что большинство из них поедут в Европу.
Власти США уклонились от ответа на вопрос о возможном спасении Зеленского
© Фото: Volodymyr Zelensky, Global Look Press
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В Белом доме уклонились от ответа на вопрос о том, будут ли США отправлять войска на Украину для спасения Владимира Зеленского в случае его захвата.  

«Мы в контакте с президентом Зеленским, который является важным партнером. Мы поддерживаем его, он… президент Украины, но я не буду углубляться в подробности шагов в сфере обеспечения безопасности», - сказала в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее она заявила о готовности Вашингтона принимать беженцев из Украины, но выразила надежду, что большинство из них осядут в соседних европейских странах.

Днем ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава российского государства особо отметил, что принятое решение является вынужденной мерой и призвал военнослужащих ВСУ не оказывать сопротивления. В ответ на это западные страны объявили о новых санкциях против Москвы.

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