Белый дом: США примут беженцев из Украины, но ожидают, что большинство останутся в ЕС

Власти США готовы принять беженцев с территории Украины. С таким заявлением выступили в Белом доме. Однако, Вашингтон рассчитывает, что большинство из них осядет в Европе.

«Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них, если не большинство, пожелают отправиться в соседние страны», - заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

С ее слов, США находятся в тестом контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В обращении к нации Путин заявил, что сложившиеся обстоятельства требуют решительных действий. Ранее с просьбой оказать военную помощь в отражении участившихся атак ВСУ к Москве обратились главы Донецкой и Луганской народных республик.