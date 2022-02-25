«Вызывают улыбку»: Джабаров об угрозах Лондона вытеснить РФ из мировой экономики

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе со «Звездой» оценил опасность антироссийских санкций Великобритании для экономики РФ.

«Я думаю, что они выдают желаемое за действительное, потому что и экономически да и политически Великобритания далеко не та, что была к моменту окончания Второй мировой войны. Я уже не говорю о более раннем периоде, когда процветала Британская империя. Я думаю, что вот эти заявления они, честно говоря, иногда даже вызывают улыбку. Для такой солидной страны, как Великобритания, такие легковесные заявления делать, мне кажется, не очень солидно», - сказал сенатор.

Накануне, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что начинается специальная операции по защите народных республик Донбасса. Он призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Впоследствии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Лондон вводит масштабные санкциях против России. По словам главы правительства, Лондон будет «день за днем» осуществлять «безжалостную» миссию, чтобы вытеснить РФ из мировой экономики.

Среди санкций - запрет полетов «Аэрофлота» в королевство, также замораживаются все активы компании-перевозчика. Это же коснулось и активов ВТБ. Ограничиваются размеры вкладов россиян в британских банках. Кроме того, Лондон запрещает любой экспорт в нашу страну двойных технологий, то есть тех, которые используются в гражданских, и в военных целях.