Тысячи военных, самолеты и корабли: в НАТО объявили о развертывании дополнительных сил на востоке альянса

НАТО дополнительно разместила на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолетов в высокой готовности, свыше 120 кораблей. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По мнению генсек военно-политического блока, цели Москвы «не ограничиваются» Украиной. Столтеберг добавил, что Россия хочет добавиться вывода сил Североатлантического альянса из Восточной Европы.

«Цели Кремля не ограничены Украиной. Россия попросила юридическое соглашение об отказе от расширения НАТО и отводе войск на позиции 1979 года», - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам экстренного саммита НАТО.

Кроме того, Столтенберг заявил, что Организация Североатлантического договора и Европейский союз планируют продолжать линию антироссийских санкций, несмотря на то, что это может привести к потерям для НАТО и ЕС.

Накануне, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.