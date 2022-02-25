Опубликованы кадры переправы сил ЛНР через реку
В распоряжении «Звезды» оказались кадры переправы сил Луганской Народной Народной республики через реку Северский Донец для развития успеха и дальнейшего освобождения территории республик Донбасса.
«В районе населенного пункта Долгое подразделения народной милиции ЛНР осуществили переправу вооружения, военной техники и личного состава по наведенной понтонной переправе на ранее освобожденный плацдарм на противоположном берегу реки Северский Донец в районе населенного пункта Лопаскино», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Было добавлено, что подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров.
Накануне, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов