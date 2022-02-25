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Уничтожено 67 танков, 16 РСЗО, 17 пунктов управления: в МО РФ рассказали о потерях ВСУ за день

20:03 25.02.2022
Ранее в военном ведомстве сообщили о блокировке подразделениями ВС РФ городов Сумы и Конотоп.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Aleksey Ivanov, TV Zvezda, Global Look Press
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил об уничтожении 67 танков, 16 РСЗО, 17 пунктов управления за день во время военной спецоперации на Украине.

«Всего российскими Вооруженными Силами выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций», - отметил Конашенков.

Кроме того, за день было сбито шесть боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Российскими военнослужащими уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня.

Игорь Конашенков также уточнил, что подразделения ВС РФ блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах. 

Президент РФ Владимир Путин утром в четверг, 24 февраля, в телеобращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства заявил, что решительных и незамедлительных действий от Москвы требуют обстоятельства. Президент напомнил, что народные республики Донбасса обратились к РФ за помощью.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

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