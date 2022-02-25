Огненные сполохи: кадры работы вертолетов ВС РФ в зоне спецоперации по помощи ЛДНР
На кадрах виден пролет российских вертолетов Ми-8 и Ка-52. По вертолетам ведется огонь с земли. Чтобы избежать поражения, экипажи отстреливают тепловые ловушки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует кадры полета вертолетов Вооруженных сил России в специальной военной операции по помощи Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике.
На кадрах виден пролет российских вертолетов Ми-8 и Ка-52. По вертолетам ведется огонь с земли. Чтобы избежать поражения, экипажи отстреливают тепловые ловушки.
Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ВДВ соединились с подразделениями российского десанта, который ранее был высажен на аэродроме Гостомель. Тем самым было обеспечено блокирование Киева с западного направления.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов