Армия Огненные сполохи: кадры работы вертолетов ВС РФ в зоне спецоперации по помощи ЛДНР На кадрах виден пролет российских вертолетов Ми-8 и Ка-52. По вертолетам ведется огонь с земли. Чтобы избежать поражения, экипажи отстреливают тепловые ловушки. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: «Звезда» публикует кадры полета вертолетов Вооруженных сил России в специальной военной операции по помощи Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике. На кадрах виден пролет российских вертолетов Ми-8 и Ка-52. По вертолетам ведется огонь с земли. Чтобы избежать поражения, экипажи отстреливают тепловые ловушки. Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ВДВ соединились с подразделениями российского десанта, который ранее был высажен на аэродроме Гостомель. Тем самым было обеспечено блокирование Киева с западного направления. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика