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На КПП под Воронежем 20 сотрудников управления погранслужбы Украины добровольно сложили оружие

18:39 25.02.2022
Утверждается, что после оформления соответствующих документов украинские военнослужащие будут отпущены домой к своим семьям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На пограничном контрольно-пропускном пункте в Воронежской области 20 сотрудников управления пограничной службы Украины добровольно сложили оружие и обратились за помощью к своим российским коллегам.

«Принятое решение украинские пограничники мотивировали тем, что оказались фактически брошены своим командованием на произвол судьбы и не желают бесполезного кровопролития», - сообщили в Минобороны России.

Как отмечается, после оформления соответствующих документов украинских военнослужащих отпустят домой к своим семьям.

Ранее бойцы 53-й бригады Вооруженных сил Украины после того, как добровольно сложили оружие в ходе боев на линии соприкосновения в Донбассе, обратились к своим сослуживцам. Они призвали военнослужащих ВСУ последовать их примеру, прекратить сопротивление и сохранить свои жизни.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов

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