Армия На КПП под Воронежем 20 сотрудников управления погранслужбы Украины добровольно сложили оружие Утверждается, что после оформления соответствующих документов украинские военнослужащие будут отпущены домой к своим семьям. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: На пограничном контрольно-пропускном пункте в Воронежской области 20 сотрудников управления пограничной службы Украины добровольно сложили оружие и обратились за помощью к своим российским коллегам. «Принятое решение украинские пограничники мотивировали тем, что оказались фактически брошены своим командованием на произвол судьбы и не желают бесполезного кровопролития», - сообщили в Минобороны России. Как отмечается, после оформления соответствующих документов украинских военнослужащих отпустят домой к своим семьям. Ранее бойцы 53-й бригады Вооруженных сил Украины после того, как добровольно сложили оружие в ходе боев на линии соприкосновения в Донбассе, обратились к своим сослуживцам. Они призвали военнослужащих ВСУ последовать их примеру, прекратить сопротивление и сохранить свои жизни. Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика