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Песков: пауза в размышлениях Киева о переговорах сопровождается развертыванием РСЗО в жилых кварталах

Анна Назайкина
18:27 25.02.2022
Ранее в Минобороны России сообщили, что, по информации разведки, в столице Украины на площади Шевченко были развернуты установки РСЗО «Град».
Песков: пауза в размышлениях Киева о переговорах сопровождается развертыванием РСЗО в жилых кварталах
© Фото: ТРК "Звезда"
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Пауза в размышлениях Киева о переговорном процессе продолжается одновременно с развертыванием реактивных систем залпового огня в жилых районах, в частности, в украинской столице, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта пауза продолжается достаточно долго. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах, собственно, то, о чем говорил президент. В крупных городах националистические элементы осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве», - обратил внимание представитель Кремля.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, по информации разведки, в украинской столице на площади Шевченко были развернуты установки РСЗО «Град».

В российском оборонном ведомстве отметили, что «советники Пентагона и ЦРУ научили» военное руководство Украины расставлять в жилых районах артиллерийские системы для того, чтобы была возможность спровоцировать ответный огонь по местным жителям. В МО РФ отметили, что то, что Киев использует жилые кварталы города для прикрытия огневых позиций своих артиллеристов, является военным преступлением.

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