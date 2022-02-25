Эксперт дал прогнозы по отключению России от SWIFT

Экономический обозреватель Никита Кричевский усомнился в том, что Россия будет отключена от международной банковской системы SWIFT. Как подчеркнул специалист в беседе со «Звездой», сегодня накал в международном сообществе из-за начала РФ военной спецоперации по демилитаризации Украины уже спал.

«Решать вопрос об отключении российских банков от системы SWIFT, системы, которая осуществляет межбанковские международные переводы, нужно было вчера, когда была настоящая истерика у Запада по поводу того, что российские войска все-таки начали проводить военную спецоперацию. Сегодня накал, как мне представляется, уже спал, и, несмотря на то что решение будет вынесено в ту или иную сторону после пяти часов по Москве, вероятность того, что SWIFT все-таки будет отключена, весьма-весьма невелика», - пояснил Кричевский.

Он добавил, что SWIFT является частной международной организацией, своего рода кооперативом, где в составе участников 11 тысяч пайщиков, представляющих самые разные государства, поэтому решение об отключении России должно приниматься коллегиально.

По словам Кричевского, РФ глубоко интегрирована в международную финансовую систему, поэтому в случае отключения РФ потери как со стороны международного бизнеса, так и самой платежной системы будут огромными.

Захочет ли компания идти на отказ от части своих доходов, большой вопрос, резюмировал эксперт.