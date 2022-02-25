Финал Лиги чемпионов перенесен из Петербурга в Париж

Финал Лиги чемпионов состоится во Франции вместо Санкт-Петербурга. Кроме того, все матчи под эгидой УЕФА с территории РФ и Украины переносят на нейтральные поля. Соответствующее решение было принято по итогам голосования руководства лиги. Об этом говорится в официальном сообщении Союза.

В качестве места проведения для финального матча выбрали стадион «Стад де Франс» в пригороде Парижа. Ранее встреча должна была состояться 28 мая на петербургском стадионе «Газпром Арена».

УЕФА выразил благодарность и признательность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его помощь в переносе игры в страну.

На данный момент решение перенести с территории России и Украины все игры турниров, контролируемых УЕФА, коснутся игры московского «Спартака» во втором дивизионе Лиги Европы.