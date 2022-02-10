В СК заявили, что Киев игнорирует преступления против мирного населения в Донбассе

С 2014 года украинские силовики ведут военные действия на территории Донецкой и Луганской народных республик. В течение почти восьми лет происходит уничтожение мирного населения Донбасса, заявили в Следственном комитете России. Следователи и дальше будут фиксировать доказательства вины каждого из преступников, которым придется ответить перед законом, подчеркнули в СК.

Как отмечается, на территории Донбасса постоянно фиксируются обстрелы украинскими силовиками из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения, которые приводит к невосполнимым потерям среди мирного населения республик.

В Следственном комитете отметили, что обстрелы ведутся по жилым домам, школам, медицинским учреждениям, домам культуры, общественному транспорту.

«И тем не менее официальные украинские власти не обращают внимания на безжалостные расстрелы, не обеспечивают гарантий безопасности для мирного населения…Имея все законные основания, с 2014 года Следственный комитет России осуществляет расследование сотен преступлений террористической и экстремистской направленности, против мира и безопасности человечества, совершенных в ходе вооруженного конфликта», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В общей сложности по фактам зафиксированных преступлений следователи возбудили 467 уголовных дел о событиях на территории Украины и Донбасса. Уже сейчас за совершение преступлений против мира за 8 лет к уголовной ответственности заочно привлекли 103 человека.

Было добавлено, что киевские силовики в ходе обстрелов по территории ЛНР и ДНР применяют ракетные комплексы «Точка-У», системы «Град» и «Ураган», авиационные ракеты и другие виды вооружения.

«В результате среди раненых – не менее 5500 мирных жителей. Более 2600 гражданских лиц погибло. Уничтожено и частично разрушено более 2200 объектов гражданской инфраструктуры…За весь период следствия допрошено более 146 тыс. человек, признано потерпевшими более 22 000, в том числе более 2 400 несовершеннолетних», - сообщила Петренко.

Эти преступления против мирного населения на Донбассе не останутся безнаказанными, а все виновные ответят перед законом, подчеркнули в Следственном комитете России.

«И если для властей и правоохранительных органов Украины криминализация сознания граждан является допустимой, то Следственный комитет России не будет оставаться в стороне от происходящего произвола», - сказала официальный представитель ведомства.

Петренко добавила, что следователи продолжат регистрировать доказательства вины каждого, кто причастен к страшным преступлениям, совершенным на Донбассе, против мира и безопасности человечества, против россиян.