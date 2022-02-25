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«Артерия жизни»: перед запуском Северо-Крымского канала проведут испытания

Виктория Косогляденко
15:20 25.02.2022
Пока гидросооружение пустое и поросшее камышом. Однако сейчас власти региона начинают подготовку к тому, чтобы заполнить канал водой. Для этого предстоит очистить русло, чтобы не образовалось заторов и не было подтоплений, и починить затворные механизмы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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После проведения восстановительных работ в ближайшее время будет запущен Северо-Крымский канал, по которому на полуостров снова будет поступать пресная вода. Накануне российские военнослужащие прервали восьмилетнюю водную блокаду полуострова. Сейчас специалисты проверяют готовность оборудования насосных станций, регулируют напор.

Пока Северо-Крымский канал еще пустой и поросший камышом. Однако сейчас власти региона начинают подготовку к тому, чтобы заполнить канал водой. Для этого предстоит проделать большую работу: очистить русло, чтобы не образовалось заторов и не было подтоплений, и починить затворные механизмы.

«Все узлы, которые обеспечивают подачу воды в Республику Крым, контролируются Вооруженными силами Российской Федерации в полном объеме. Я нахожусь на связи с Дмитрием Витальевичем Булгаковым, заместителем министра обороны. Наши инженеры еще раз как бы пройдут и посмотрят готовность заслонных систем подачи воды. Там дело в том, что нужна еще ручная регулировка, чтобы напор на старте был не слишком сильный, чтобы нас не размыло», - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Украина перекрыла воду в Крым в 2014 году. Тогда на помощь жителям полуострова оперативно пришли военнослужащие Минобороны РФ. Протянули временный трубопровод в больше всего пострадавшие от нехватки воды районы. Так и продержались крымчане. Все восемь лет. До того момента, как дамбу разблокировали.

«Все поставленные перед группировками войск Вооруженных сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно. Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», - накануне информировал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Искусственное русло прокладывали как, условно говоря, водопровод открытого типа, для подачи в засушливые районы Крыма пресной воды. Много лет канал был пересохшим до самого дна и считался самой бесполезной артерией полуострова. Блокировка резервуара повлияла и на всю экосистему региона в целом.

«Вред для моря был нанесен вообще колоссальный. Видели все мониторинговые службы, сколько произошло осолонения Азовского моря. Рыболовство стоит на грани прекращения своей деятельности. Так получается, что в результате осолонения в Азовском море промысел ценных биоресурсов рыбы практически исчерпан», - пояснил эколог Даниил Середин.

Жители Армянска со вчерашнего дня приходят на берег канала проверить, не дали ли воду. Ее ждут и аграрии, и простые дачники. Для людей это были восемь самых засушливых лет в истории Крыма.

Пока разблокировка канала - это капля в море. Заполнять гидросооружение планируют постепенно, потому что после долгих лет простоя нужно заново провести все испытания.

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