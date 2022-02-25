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«Посыпались осколки»: директор школы в Горловке рассказал о моменте падения снаряда

Алексей Дегтярев
15:10 25.02.2022
Мужчина отметил, что, когда снаряд попал в здание образовательного учреждения, на него посыпалась штукатурка и полетели осколки выбитых окон.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев побывал у подвергшейся обстрелу ВСУ школы №50 в Горловке. Сегодня в угол здания попал артиллерийский снаряд, взрывом выбило стекла, осколки разлетелись по всему двору.

В момент обстрела в одном из кабинетов находились заместитель директора и учительница географии. От полученных ранений женщины скончались на месте, им не успели оказать медицинскую помощь. В соседнем кабинете находилась секретарь директора, она получила ранения. В настоящий момент женщина находится дома.

Директор школы Сергей Бут рассказал нашему корреспонденту о произошедшем. Мужчина отметил, что, когда снаряд попал в здание образовательного учреждения, на него посыпалась штукатурка и полетели осколки выбитых окон.

«Произошел одноразовый выстрел... На нас посыпалась штукатурка, осколки стекол. Мы выскочили в коридор и начали перекрикиваться. Я зашел в кабинет заместителя директора и увидел, что Елена Иванова, это завуч, сидит на своем стуле, голову склонила, а учительница географии лежит на полу», - поделился он.

Было отмечено, что в соседний двор прилетело еще три снаряда, они попали в жилые дома, однако там никто не пострадал.

Несколькими днями ранее мощный взрыв произошел у здания телецентра Донецка. Ударная волна была такой силы, что окна выбило вплоть до четвертого этажа. Взрывное устройство просунули прямо под забор. Судя по обломкам, бомба была безоболочная, без поражающих элементов.

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