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Опубликованы кадры движения колонны с «Ярсами» в Подмосковье для подготовки к Параду Победы

15:00 25.02.2022
Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7, затем по МКАД. Общая протяженность маршрута - более 400 километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Колонна парадного расчета пусковых установок комплексов «Ярс» совершает марш из пункта постоянной дислокации в городе Тейково Ивановской области на подмосковный полигон Алабино. Кадры движения колонны публикует «Звезда».

«Ярсы» примут участие в Параде Победы на Красной площади. Отмечается, что в январе и феврале в ракетном соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета РВСН.

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в Параде Победы с 2008 года. Ранее сообщалось, что комплексы «Ярс» прошли контрольный осмотр под Иваново перед маршем в Алабино.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. «Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам, поэтому их очень сложно отследить. При этом полк ПТРК «Ярс» включает до девяти баллистических ракет. Стартовый вес ракеты - 50 тонн. Она может совершать программный маневр на старте для прохождения облака ядерного взрыва атакующих баллистических ракет.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов

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