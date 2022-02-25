«Ярсы» выдвинулись из Иваново в Подмосковье для подготовки к Параду Победы на Красной площади

Колонна парадного расчета пусковых установок комплексов «Ярс» выдвинулась из пункта постоянной дислокации в Ивановской области в Подмосковье для подготовки к Параду Победы на Красной площади. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Путь ракетчиков лежит из города Тейково в подмосковное Алабино. Маршрут пролегает по трассе М7 через МКАД на трассу М1. Всего предстоит преодолеть более 400 километров.

Для подготовки к параду в январе-феврале в ракетном соединении проводилась подготовка и контрольные занятия с парадным расчетом. Военнослужащие сдали зачеты по специальной подготовке и вождению на автодроме пусковых установок «Ярс» в составе колонны. После этого комиссия командования РВСН допустила экипажи к участию в подготовке к параду.

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в параде на Красной площади с 2008 года.

Ранее сообщалось, что комплексы «Ярс» прошли контрольный осмотр под Иваново перед маршем в Алабино.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин