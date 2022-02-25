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«Ярсы» выдвинулись из Иваново в Подмосковье для подготовки к Параду Победы на Красной площади

12:33 25.02.2022
Путь ракетчиков лежит из города Тейково в подмосковное Алабино. Маршрут пролегает по трассе М7 через МКАД на трассу М1. Всего предстоит преодолеть более 400 километров. 
«Ярсы» выдвинулись из Иваново в Подмосковье для подготовки к Параду Победы на Красной площади
© Фото: Минобороны России
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Колонна парадного расчета пусковых установок комплексов «Ярс» выдвинулась из пункта постоянной дислокации в Ивановской области в Подмосковье для подготовки к Параду Победы на Красной площади. Об этом сообщает Министерство обороны России. 

Путь ракетчиков лежит из города Тейково в подмосковное Алабино. Маршрут пролегает по трассе М7 через МКАД на трассу М1. Всего предстоит преодолеть более 400 километров. 

Для подготовки к параду в январе-феврале в ракетном соединении проводилась подготовка и контрольные занятия с парадным расчетом. Военнослужащие сдали зачеты по специальной подготовке и вождению на автодроме пусковых установок «Ярс» в составе колонны. После этого комиссия командования РВСН допустила экипажи к участию в подготовке к параду. 

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в параде на Красной площади с 2008 года. 

Ранее сообщалось, что комплексы «Ярс» прошли контрольный осмотр под Иваново перед маршем в Алабино.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин

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