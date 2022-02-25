Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры с места взрыва в жилом доме в Москве

Иван Линдеманн
14:04 25.02.2022
В настоящее время территория у дома огорожена. На месте работают сотрудники полиции и Мосгаз.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Телеканал «Звезда» публикует видео с места взрыва в жилом доме в Москве. ЧП произошло в 5-м проезде Подбельского.

На кадрах видно, что ударной волной выбило стекла в четырех окнах. В настоящее время территория у дома огорожена. На месте работают сотрудники полиции и Мосгаз.

Причины взрыва выясняются. По предварительной информации, проживающий в квартире молодой человек принял медикаменты и уснул, забыв выключить газ. Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь и госпитализировали.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:19 В стране и мире
CNN: Зеленского вывезли в бункер
13:59 В стране и мире
Асад в разговоре с Путиным осудил дестабилизирующую политику США и НАТО
13:03 Спорт
Финал Лиги чемпионов перенесен из Петербурга в Париж
10:54 В стране и мире
Видео
Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
10:49 В стране и мире
Видео
«Сейчас фашизм на Украине»: ФСБ показала видео отказа украинских пограничников служить Киеву
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.