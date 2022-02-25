Опубликованы кадры с места взрыва в жилом доме в Москве
В настоящее время территория у дома огорожена. На месте работают сотрудники полиции и Мосгаз.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Телеканал «Звезда» публикует видео с места взрыва в жилом доме в Москве. ЧП произошло в 5-м проезде Подбельского.
На кадрах видно, что ударной волной выбило стекла в четырех окнах. В настоящее время территория у дома огорожена. На месте работают сотрудники полиции и Мосгаз.
Причины взрыва выясняются. По предварительной информации, проживающий в квартире молодой человек принял медикаменты и уснул, забыв выключить газ. Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь и госпитализировали.