Опубликованы кадры с места взрыва в жилом доме в Москве

Телеканал «Звезда» публикует видео с места взрыва в жилом доме в Москве. ЧП произошло в 5-м проезде Подбельского.

На кадрах видно, что ударной волной выбило стекла в четырех окнах. В настоящее время территория у дома огорожена. На месте работают сотрудники полиции и Мосгаз.

Причины взрыва выясняются. По предварительной информации, проживающий в квартире молодой человек принял медикаменты и уснул, забыв выключить газ. Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь и госпитализировали.