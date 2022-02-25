Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: в жилом доме в Москве произошел взрыв

Анна Касаткина
12:22 25.02.2022
По предварительной информации, в результате инцидента один человек госпитализирован.
СМИ: в жилом доме в Москве произошел взрыв
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В многоэтажном доме на востоке Москвы произошел взрыв газа. СМИ сообщают об одном пострадавшем.

По данным телеканала «360», ЧП случилось в пятиэтажке на улице Подбельского. В результате взрыва в квартире выбило стекла в четырех окнах и рухнули две межкомнатные стены, сообщил источник издания. Другие квартиры в результате инцидента не пострадали.

По предварительной информации, проживающий в квартире молодой человек принял медикаменты и уснул, забыв выключить газ. Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь, мужчина госпитализирован с множественными осколочными ранениями и ожогами.

Ранее взрыв бытового газа произошел в подмосковных Люберцах. Пострадал один человек, по факту организована прокурорская проверка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:03 Спорт
Финал Лиги чемпионов перенесен из Петербурга в Париж
12:50 В стране и мире
СМИ: ПВО Украины атаковала свой же истребитель Су-27 ночью над Киевом
12:41 В стране и мире
Матвиенко заявила, что Европа наказала себя санкциями против «Северного потока - 2»
10:54 В стране и мире
Видео
Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
10:49 В стране и мире
Видео
«Сейчас фашизм на Украине»: ФСБ показала видео отказа украинских пограничников служить Киеву
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.