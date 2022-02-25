СМИ: в жилом доме в Москве произошел взрыв

В многоэтажном доме на востоке Москвы произошел взрыв газа. СМИ сообщают об одном пострадавшем.

По данным телеканала «360», ЧП случилось в пятиэтажке на улице Подбельского. В результате взрыва в квартире выбило стекла в четырех окнах и рухнули две межкомнатные стены, сообщил источник издания. Другие квартиры в результате инцидента не пострадали.

По предварительной информации, проживающий в квартире молодой человек принял медикаменты и уснул, забыв выключить газ. Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь, мужчина госпитализирован с множественными осколочными ранениями и ожогами.

Ранее взрыв бытового газа произошел в подмосковных Люберцах. Пострадал один человек, по факту организована прокурорская проверка.