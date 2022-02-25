СК зафиксировал не менее 14 попаданий снарядов с Украины по территории России

Не менее 14 снарядов, выпущенных на Украине, упали на территории Ростовской области. Об этом информирует Следственный комитет России.

В сообщении, размещенном на сайте ведомства, отмечается, что было, в том числе, разрушено помещение, которое используется пограничным управлением ФСБ РФ по Ростовской области.

«По данным фактам СК России возбуждены уголовные дела. Доложено о первых результатах расследования возбужденных за последнее время уголовных дел, в том числе об итогах осмотров мест происшествий и изъятых частей разорвавшихся украинских снарядов», - сообщает СКР.

По имеющейся у следователей информации, выстрелы были произведены с участка, который контролируют бойцы ВСУ.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о принятом им решении о спецоперации по демилитаризации Украины. В телеобращении к российским гражданам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». Глава государства при этом призвал украинских военнослужащих сложить оружие, а ответственность за возможное кровопролитие возложил на официальный Киев.