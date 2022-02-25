Источник в МО РФ ответил на слова Зеленского о якобы бомбежках Киева «как в 1941 году»

Источник в Минобороны России прокомментировал сегодняшние слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы «бомбежках жилых кварталов города-героя Киева, как в 1941 году».

Согласно заявлениям источника, никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого во времена ВОВ наконец-то вспомнил президент Украины, Вооруженных силы России не наносили.

Яркий факел в ночном киевском небе 25 февраля и последующее его падение на жилой дом в Киеве обусловлен совсем другим событием.

Прошедшей ночью над столицей Украины проводил воздушное патрулирование истребитель Су-27 украинских ВВС. Один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, расположенный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель. После этого он атаковал украинский истребитель, применяя штатные средства.

Поэтому, как сообщил источник, аналогия с ВОВ и правда существует. Правда, для Зеленского, который за последние годы сделал все для героизации украинских нацистов, это аналогия не с 1941 годом, а с 1943-м, когда Киев был освобожден РККА от немецко-фашистских оккупантов.

Ранее «Звезда» публиковала кадры со сложившими оружие военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов