В Санкт-Петербурге опровергли сообщения о переносе финала Лиги чемпионов из России

Лига чемпионов УЕФА на данный момент не сообщала представителям в Санкт-Петербурге о желании перенести финальную игру турнира-2021/22 из города на Неве в другое место. Об этом рассказал глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. Он подчеркнул, что сейчас подготовка к матчу ведется в прежнем режиме.

«Не было никаких дискуссий по теме. Мы продолжим вместе с ними работать в плановом режиме и регулярно общаться. В марте запланирован визит УЕФА», - сказал Сорокин в беседе с РИА Новости.

Накануне британская газета Mirror сообщила о том, что после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик УЕФА рассматривает возможность перенести место проведения финала турнира этого сезона из Санкт-Петербурга в другую страну. Журналисты назвали Лондон одним из возможных городов, которые могут принять матч вместо российского города на Неве.

Накануне российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных республик Донбасса. Глава РФ также подписал с ДНР и ЛНР договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.