СМИ: ПВО Украины атаковала свой же истребитель Су-27 ночью над Киевом

Появление факела ночью над Киевом и его падение на жилой дом связано с ошибкой украинских военных. Как рассказал источник в министерстве обороны России, ПВО страны атаковала свой же истребитель Су-27.

«По ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств», - сказал собеседник РИА Новости.

Также он опроверг сообщения президента Украины о якобы ракетных ударах по Киеву.

«Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной наконец-то вспомнил Владимир Зеленский, российские вооруженные не наносили», - заявил источник.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. Также, по его словам, на данный момент сбито пять боевых самолетов Украины, вертолет и пять беспилотников.