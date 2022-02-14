В Люберцах произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме

В подмосковных Люберцах произошел взрыв газа в жилом доме в 1-ом Панковском проезде. По предварительным данным, после хлопка газа возгорания не последовало. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с инцидентом.

«По предварительной информации, сегодня в доме 21 на ул. 1-й Панковский проезд городского округа Люберцы произошел хлопок газа, в результате которого были выбиты входная дверь и остекление квартиры. Пострадал один человек», - передает региональное надзорное ведомство в Telegram.

Проведение проверки было поручено Люберецкой городской прокуратуре. В ходе мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, включая процедуру соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. Также городское надзорное ведомство осуществляет контроль за соблюдением прав жильцов.

Ранее пять человек пострадали в результате взрыва газа в одном из гаражей в Тюмени. Все пострадавшие в результате инцидента госпитализированы с травмами различной степени тяжести.