К параду готовы: «Ярсы» прошли контрольный осмотр под Иваново перед маршем в Алабино

Техника парадного расчета Тейковского соединения прошла контрольный осмотр перед маршем в Алабино, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Комплексная группа Владимирского объединения провела контрольный осмотр техники и проверила готовность военнослужащих, участвующих в проведении многокилометрового марша в Подмосковное Алабино из Ивановской области», - говорится в сообщении.

Накануне комиссия командования РВСН провела мероприятия по проверке техники и личного состава. Ранее, в январе-феврале, в соединении прошли контрольные занятия с личным составом парадного расчета РВСН.

После сдачи зачетов по специальной подготовке, вождению пусковых установок ПГРК «Ярс» в колонне было решено допустить военнослужащих к участию в параде.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. «Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам, поэтому их очень сложно отследить. При этом полк ПТРК «Ярс» включает до девяти баллистических ракет. Стартовый вес ракеты - 50 тонн. Она может совершать программный маневр на старте для прохождения облака ядерного взрыва атакующих баллистических ракет.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов