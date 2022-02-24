Минобороны РФ: ДНР и ЛНР прорвали украинскую оборону и продвинулись на 6-8 километров

Группировкам войск народных республик Донбасса ЛНР и ДНР удалось прорвать хорошо оборудованную эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины и продвинуться на 6-8 километров в глубину. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 километров в глубину. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации», - заявил официальный представитель российского оборонного ведомства.

Сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов