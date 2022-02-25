В Минздраве заявили о нормализации ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России в последние дни нормализуется. Об этом в Совете Федерации заявил первый заместитель главы Минздрава Виктор Фисенко.

«Буквально последние несколько дней мы фиксируем нормализацию ситуации», - сказал он на совещании о ходе реализации национальных нацпроектов в социальной сфере.

Фисенко отметил, что несколько недель назад наблюдался существенный подъем заболеваемости, из-за чего нагрузка на амбулаторное звено оказалась беспрецедентной, передает РИА Новости. Он добавил, что в отдельных регионах в учреждениях здравоохранения фиксировались очереди из-за большого числа пациентов. Эту ситуацию, по словам Фисенко, контролировали региональные министерства и Минздрав РФ, вырабатывались пути для решения проблемы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможности смягчения ограничений по коронавирусу в РФ. Надеяться на это позволяют клинические и эпидемиологические особенности штамма «омикрон», уточнила она.