Три человека заблокированы в шахте под Ростовом из-за обрушения горной породы

На шахте «Обуховская» в Ростовской области обрушилась горная порода, за завалами, предположительно, находятся трое рабочих. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.

«Красносулинский район, шахта "Обуховская", в 8.35 поступила информация об обрушении. По предварительной информации, за завалом находятся три человека», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают пять единиц техники, 31 человек отделения Военизированной горноспасательной части, пожарно-спасательные подразделения. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее порядка 90 горняков эвакуировали из шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровской области. Власти уточнили, что произошел сбой в системе вентиляции шахты.