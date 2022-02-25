Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Три человека заблокированы в шахте под Ростовом из-за обрушения горной породы

Анна Касаткина
10:03 25.02.2022
На месте работают спасатели и специальная техника.
Три человека заблокированы в шахте под Ростовом из-за обрушения горной породы
© Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress
Читайте нас на:

На шахте «Обуховская» в Ростовской области обрушилась горная порода, за завалами, предположительно, находятся трое рабочих. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.

«Красносулинский район, шахта "Обуховская", в 8.35 поступила информация об обрушении. По предварительной информации, за завалом находятся три человека», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают пять единиц техники, 31 человек отделения Военизированной горноспасательной части, пожарно-спасательные подразделения. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее порядка 90 горняков эвакуировали из шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровской области. Власти уточнили, что произошел сбой в системе вентиляции шахты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:15 В стране и мире
Видео
«Карлсон в простыне»: эксперт рассказал, почему не стоит бояться угроз отключения РФ от SWIFT
09:13 В стране и мире
Зеленский заявил, что диалог между Москвой и Киевом начнется рано или поздно
07:13 В стране и мире
Росавиация прокомментировала санкции против «Аэрофлота»
03:58 В стране и мире
Видео
«Не идите на войну»: добровольно сложившие оружие бойцы ВСУ обратились к сослуживцам
00:43 В стране и мире
США исключили из санкционных списков против РФ лекарства и сельхозпродукцию
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.