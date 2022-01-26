СМИ: почти 90 горняков эвакуированы из шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровской области

Порядка 90 человек эвакуировали из шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных органах власти.

По предварительным данным, произошел сбой в системе вентиляции шахты.

«В шахте находились 90 человек, 87 из них самостоятельно эвакуировались, трое остаются для поддержания жизнеобеспечения», - сказала собеседник агентства.

Ранее более 50 горняков эвакуировали из шахты «Комсомолец» в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Причиной стала остановка вентилятора главного проветривания.