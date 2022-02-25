США исключили из санкционных списков против РФ лекарства и сельхозпродукцию

Минфин США объявил об исключениях из санкций против России для поставок лекарств, медицинского оборудования и сельскохозяйственных товаров. В списке исключений управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США значатся:

«Экспорт и реэкспорт сельскохозяйственных товаров, медикаментов, медицинского оборудования, программного обеспечения для него, используемых для диагностики и лечения COVID-19», - приводит ТАСС заявление ведомства.

Кроме того, исключения в Вашингтоне сделали для услуг, оказываемых в связи с пролетами американских воздушных судов над территорией Российской Федерации.

«Санкции не будут распространяться на услуги, оказываемые в связи пролетами над РФ или аварийными посадками самолетов, зарегистрированных в США или принадлежащих и контролируемых гражданами США», - добавили в Минфине.

Ранее президент США уточнил, что Вашингтон заблокирует четыре крупнейшие денежно-кредитные организации России, включая ВТБ. Также отмечается, что Штаты вводят санкции против Сбербанка, Газпромбанка, против банка «Открытие», Новикомбанка и Совкомбанка.

Накануне, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик.