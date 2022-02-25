Минтранс РФ открыл горячую линию в связи с транспортной ситуацией на юге страны

Оперативный штаб Минтранса создает бесплатную круглосуточную горячую линию, позвонив на которую можно будет узнать об альтернативных маршрутах на юге России в связи с временной приостановкой работы некоторых аэропортов. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Оперативный штаб Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге страны создает горячую линию, на которой можно получить информацию о выборе альтернативных маршрутов для передвижения в связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге России», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Минтранса РФ.

Номер горячей линии: +7 499 495-00-09.

Руководство РФ приняло решение закрыть воздушное пространство над Ростовской областью в период с 24 февраля по 2 марта. Это связано с проведением российскими войсками спецоперации по защите Донбасса. На юге страны временно приостановили работу 11 аэродромов.

Утром, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военной операции по защите Донбасса. В своем обращении глава государства, в частности, призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие, и отметил, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.