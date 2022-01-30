В Сочи из-за шторма затонуло судно

Парусное моторное судно затонуло во время шторма в Сочи, видимого загрязнения акватории Черного моря не наблюдается. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю.

В оперативную дежурную смену ЦУКС поступила информация об утоплении парусного моторного судна Hunter, уточнили в МЧС.

«Видимых пятен ГСМ (горюче-смазочных материалов. - Прим.ред.) на акватории Черного моря нет», - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Выяснено, что судно принадлежит частному лицу. Его подъем на сушу в 15.30 30 января начала специализированная компания.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, в момент происшествия люди на борту судна отсутствовали.

В Краснодарском крае в пятницу, 28 января, объявлено штормовое предупреждение о ливнях, грозах, мокром снеге. В юго-западных притоках реки Кубани и на реках Черноморского побережья местами возможен подъем воды с превышением неблагоприятных отметок.